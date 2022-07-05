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Spor

Albert Riera'nın imza törenine taraftar baskını!

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü olarak basın tanıtıldığı toplantıda taraftarların tepkisine maruz kaldı.

AA5 Temmuz 2022 Salı 13:58 - Güncelleme:
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Slovenya'nın Olimpija Ljubljana Kulübü, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılan 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyı takımın yeni teknik direktörü olarak basına tanıtmak için bir tören düzenlendi.

Eski teknik direktör Robert Prosinecki'nin gönderilmesi nedeniyle kulüp başkanı Adam Delius ve Riera'ya tepki gösteren bir grup taraftar, basın toplantısının hemen başında salona girerek törenin başlamasını engelledi.

Maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyen taraftarların protestosu sonrası Riera, törenin yapıldığı salonu terk etti.

Kariyerinde Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Prosinecki, bu yıl mart ayında Sloven ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamış ancak 1 Temmuz'da görevine son verilmişti.

Daha önce 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşanmış, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımının basına tanıttığı Ivaylo Petev, taraftarların imza törenindeki tepkilerinin ardından görevinden ayrılmıştı. Taraftarlar, tören sırasında Petev'in üzerindeki formayı zorla çıkartmıştı.

  • Olimpija Ljubljana
  • Albert Riera
  • Robert Prosinecki

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