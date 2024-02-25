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Spor

Alberth Elis darbe sonrası komaya girdi

Fransa'da Bordeaux forması giyen Alberth Elis, Guingamp maçında kafasına aldığı darbe sonrası komaya girdi.

25 Şubat 2024 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Alberth Elis darbe sonrası komaya girdi
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Fransa'da Bordeaux forması giyen Alberth Elis, Guingamp maçında kafasına aldığı darbe sonrası komaya girdi.

Maçın 8. dakikasında Guingamp futbolcusu Donatien Gomis ile çarpışan Gomis, hareketsiz şekilde yerde kalınca ambulansla hastaneye götürüldü.

İlk etapta yüzünde kırıklar olduğu saptanan Honduraslı futbolcunun ağır bir beyin travması geçirdiğinin anlaşılması üzerine komada bulunan oyuncu yoğun bakım ünitesine alındı.

Kulüp henüz oyuncuya acil şifalar dileyen bir tweet dışında konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da Bordeaux teknik Albert Riera oyuncuya olan sevgisini göstermek istedi. Maçtan sonra Twitter'da paylaşım yapan Riera, "Zafer panterimiz Alberth Elis'e adanmıştır, umarım iyileşirsin" ifadelerini kullandı.

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