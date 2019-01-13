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Alberth Elis: Evet Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Alberth Elis, takımı Houston Dynamo'nun sezon öncesi kampına katılmak üzere yola çıkarken açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin transferdeki bir numaralı gözdesi Alberth Elis, Houston Dynamo'nun sezon öncesi çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı ve transferle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklayan Elis, "Şu anda sakinim, takımdan ayrılmak için yanıp tutuşmuyorum. Eğer ayrılırsam, en iyisini yapacağım ama ayrılamazsam, Houston'da devam edeceğim" dedi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Alberth Elis verdiği özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruya "Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum" demişti.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ: 6 MİLYON EURO

Öte yandan Honduras basını, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için yaptığı teklifin 6 milyon euro olduğunu iddia ederken, Houston'ın ise 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.

Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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