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  • Aleksandar Stanojevic: 5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok
Spor

Aleksandar Stanojevic: 5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2023 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Aleksandar Stanojevic: 5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok
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Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Stanojevic yaptığı açıklamada, "Bu şekilde bir maçtan sonra nasıl bir yorum yapmam gerektiğini bilemiyorum. Kırmızı karttan sonra yorumsuz kaldım. Elbette zorlu bir maçtı." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe yüzde 100 bir eforla oynadı, bu sorgulanamaz. Hakemin neden bize 5 dakikada 4 sarı kart verdiğiyle ilgili bir fikrim yok. Sorduğumda itirazla ilgili olduğunu söyledi. Fakat, bu durum biraz enteresandı." açıklamasını yaptı.

Kırmızı kartın takımın direncini düşürdüğünü belirten Stanojevic, "11'e 11 devam etsek ne olurdu bilinmez. Fenerbahçe elinden geleni yaptı ve iyi oynadılar. Yine yenebilirlerdi ama biz daha iyi bir performans gösterebilirdik." ifadelerini kullandı.

Aleksandar Stanojevic ayrıca, "5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok. Açıklama istedim ama muaallak bir cevap verdiler. Bizi erken şekilde maçtan koparmış oldular." diye konuştu.

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