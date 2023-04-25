Aleksander Ceferin: Şampiyonlar Ligi finali Amerika'da olabilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin 2026'da ABD'de oynanabileceğini söyledi. Ceferin, bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilecek final için de konuştu.

FİNAL AMERİKA'DA OLABİLİR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa'daki taraftarların tepkisine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

BU YIL İSTANBUL'DA

Konuyu tartışmaya açtıklarını söyleyen Ceferin, "Bu mümkün. Bunu tartışmaya başladık. Final bu yıl İstanbul'da, 2024'te Londra'da, 2025'te Münih'te düzenlenecek. Ondan sonrasına bakacağız ama Amerika ihtimali mümkün" sözlerini kullandı.

FUTBOL AMERİKA'DA ÇOK POPÜLER

Sunulan mali imkanlar nedeniyle Amerika'da futbol maçı düzenlemeye ilgi duyduğunu söyleyen Sloven futbol adamı, "Futbol, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece popüler. Amerikalar en iyisi için yüksek rakamlar ödemeye hazırlar. Daha az içinse hiçbir şey ödemezler. Dolayısıyla Avrupa'daki basketbolseverlerin NBA'i takip ettiği gibi onlar da Avrupa futbolunu takip edebilirler" dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

"Bu çok önemli ve gelecek için umut vaat eden bir pazar" diyen Ceferin, "Haklarımızı çok iyi pazarlıyoruz. ABD'den şu anda sponsorluk çok az ama burada ticarileşme Avrupa'dan tamamen farklı. Amerikalılar, bu konuda Avrupalılardan çok daha yetenekli" diye konuştu.

İYİ BİR YOLDAYIZ

UEFA'nın elde ettiği gelirin yüzde 97'sini yeniden dağıttığını ve daha fazla gelir elde etmeye sıcak baktığını söyleyen Ceferin, "EURO 2020 finallerinin, Amerika'da NBA finallerinden daha fazla izlenmesi beni şok eden bir şey oldu. Ayrıca EURO 2020'deki 30 maçın her birinin, Super Bowl izleyicisi kadar seyirci tarafından izlenmesi iyi yolda olduğumuzu gösteriyor" sözlerini sarf etti.

NEW YORK'TA OYNANABİLİR

Ceferin, Şampiyonlar Ligi maçlarının ABD'De nerede oynanabileceğine yönelik bir öneri ise sunmadı. Ancak daha önce New York'un maçlara ev sahipliği yapabileceği yönünde teklifler öne sürülmüştü.

DÜNYA KUPASI'NI DÜZENLEYECEK

2026'da Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Amerika Birleşik Devletleri, 2024 yılında da Copa America'nın ev sahibi olacak. ABD ayrıca Meksika ile birlikte 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliği için de teklif sundu.