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Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olan Alex de Souza birçok futbolcunun bilgileriyle Türkiye'ye geldi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Aziz Yıldırım’ın gidişinden sonra Ali Koç’la birlikte efsane olduğu kulübüyle yeniden iç içe olan ve her şartta Fenerbahçe’ye hizmet etmek istediğini dile getiren Alex de Souza’nın Türkiye’ye gelmesi camiada heyecan yarattı.
 
SCOUT GİBİ ÇALIŞTI
 
Bir süredir PRP tedavisi gördüğü Beşiktaş'ta bulunan bir hastanede basın mensuplarıyla buluşmaya hazırlanan Alex de Souza’nın, dün gece Brezilya Ligi’nin kapanmasıyla birlikte Türkiye’ye çıkarma yapması dikkat çekerken 42 yaşındaki efsanenin Başkan Ali Koç’a geniş çaplı rapor sunacağı belirtildi. Serie A’nın yetenekli oyuncularını takip eden ve onlar hakkında bol bol not alan Alex’in sarı lacivertli yönetime bu futbolcuları önereceği kaydedilirken, listede birçok umut vaat eden ismin olduğu ifade edildi.

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