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Spor

Alex de Souza'ya Süper Lig'den teklif

Alex de Souza, teknik direktör arayışında olan Hatayspor'un gündemine geldi. Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor, Alex de Souza'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
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Sao Paulo'nun alt yapısında görev yapan Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza teknik adamlık kariyerinde bir sıçrama peşinde.

Genç çalıştırıcı, Sao Paulo ile olan sözleşmesini tamamlayacak. Gelecek sezondan itibaren A takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planlıyor. Türkiye'den de teklifler alması bekleniyor.

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HATAYSPOR İLGİLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Hatayspor'un takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediği ve en kısa sürede Brezilyalı teknik adama teklifte bulunmayı planladığı öne sürüldü.

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