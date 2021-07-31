Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:51

Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden son şampiyon Beşiktaş , bir süredir Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'yı gündemine almıştı.

Akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile anlaştığına dair gelen haberlerin ardından Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı Josef de Souza ailesiyle birlikte bir restoranda fotoğraf paylaşırken altında da "Come to Beşiktaş" mesajını düştü. Bunun üzerine de Beşiktaş'ın ilgilendiği Alex Teixeira Josef'İn paylaşımına "Yakında kardeşim" mesajı paylaşarak transferin müjdesini verdi.