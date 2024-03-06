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Spor

Alexander Blessin: Fenerbahçe'nin üzerinde ciddi bir baskı var

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2024 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Alexander Blessin: Fenerbahçe'nin üzerinde ciddi bir baskı var
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, açıklama yaptı.

Teknik direktör Alexander Blessin, sarı-lacivertli takıma ciddi saygı duyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin organizasyonun en önemli ekiplerinden olduğunu belirtti.

"F.BAHÇE'NİN ÜZERİNDE BASKI VAR"

Karşılarında ciddi bir rakip bulunduğunu aktaran Blessin, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi. Yarın karşımızda ciddi bir rakip olacak ancak önemli olan soru şu; Konferans Ligi'ni ne kadar ciddiye alıyorlar? Yani şu an Türkiye Ligi'nde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri önemli bizim için. Üzerlerinde ciddi bir baskı var. Ekipte çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak yarın bu da önemli. Konferans Ligi'nde genelde Batshuayi'yi oynatıyorlar fakat Dzeko da çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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