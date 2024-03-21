Alexander Djiku: Şok ve dehşet içindeydik

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Alexander Djiku açıklamalarda bulundu. İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Alexander Djiku, Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayları anlattı.

Sahaya taraftar girdiğinde hayatlarından endişe ettiklerini belirten Alexander Djiku, "Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Maçın ikinci yarısıyla birlikte olayların başladığını vurgulayan Alexander Djiku, "Maçın başlangıcı hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi geçti ve 2-0 kazanıyorduk. İkinci yarıda taraftarlar su şişeleri, bozuk paralar ve sis bombaları atmaya başladı. Hakem, stadyum spikeri ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi" diye konuştu.

Taraftarların sahaya girdiği anları anlatan Alexander Djiku, "Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, üçüncü sıradaki takıma karşı oynadığımızı ve Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında galip geldiğini göz önünde bulundurarak, her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık. Bir taraftarın sahaya girdiğini gördük ve birkaç saniye içinde görevliler tamamen bunalana kadar birkaç taraftar daha sahaya girdi. Yüzlerce insan bize doğru geliyordu ve saha tamamen işgal edilmişti" ifadelerini kullandı.

Bazı takım arkadaşlarının kendilerini savunduğunu belirten Ganalı savunmacı, "Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu" dedi.

Darbe almadığı için şanslı olduğunu ifade eden Alexander Djiku, "Takım arkadaşım Livakovic ve diğer bazılarının aksine, darbe almadığım için şanslıydım. Soyunma odasına geldiğimizde hala olanlardan dolayı şok ve dehşet içindeydik. Bir zafer kutlamasının bu kadar büyük olaylara yol açabileceğini düşünmemiştik" diye konuştu.

Futbolcuların güvenliğinden kulüplerin sorumlu olduğunu belirten Alexander Djiku, "Futbolcuların güvenliği yalnızca kulüplerin sorumluluğunda olmalıdır. Görüntüleri yeniden izlediğimizde her iki takım ve Türk futbolu için son derece üzücü olduğunu düşündük" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Alexander Djiku, "2017'de Bastia'nın Lyon'a karşı oynadığı ve Memphis Depay ile Anthony Lopes'in taraftarlarla karşı karşıya geldiği saha işgalinin bir parçasıydım. Ayrıca Nice'e karşı La Beaujoire'ın dış mahallelerinde bir Nantes taraftarının bıçaklandığını gördük. Bu yıl Marsilya'da yaşanan Lyon otobüsü çatışmasını hatırlıyorum, İtalya'da Maignan veya İspanya'da Vinicius ile gördüğümüz ırkçılık sahnelerinden bahsetmiyorum bile. Eşim ve iki çocuğumla birlikte Türkiye'de hayatımı gayet iyi yaşıyorum. Olağanüstü bir yaşam ortamına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperverler, bu da burayı benim için Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor - Londra ile aynı seviyede. Birinci veya ikinci ligde oynayan 10'dan fazla İstanbul takımı var, bu da çok fazla heyecan ve rekabet yaratıyor" yorumunda bulundu.

Cezalara değinen Alexander Djiku, "Her oyuncu size Türkiye'de böyle bir atmosferde oynamanın olağanüstü olduğunu söyleyecektir. Bu sizi harekete geçirir ve takımları ve oyuncuları mükemmel olmaya iter. Önemli olan bu tür taşkınlıkların gelecekte bir daha yaşanmamasını sağlamak. Cezalar sadece ellerinden geleni yapan kulüpler için değil, ilgili herkes için gereklidir. Seyircilerin makul olması ve sözlü taciz ya da fiziksel şiddete kapılmaması gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'deki forma rekabetinden bahseden Alexander Djiku, "Benim için Ligue 1'de 200'den fazla maç oynadıktan sonra yurt dışına gitmek için doğru zamandı. Kendime meydan okumam ve sınırlarımı test etmem gerekiyordu. Avrupa'da başardıklarımıza ve Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Batshuayi, Cengiz Ünder ile kurduğumuz son derece rekabetçi takıma baktığımda... bu kararımı pekiştiriyor. "Hızlı bir uyum süreci oldu çünkü üst düzey oyuncularla oynamak olgunlaşmanıza ve olumlu yönde gelişmenize yardımcı oluyor. İlk on birde oynayacak kadar şanslı olduğum doğru ama Bonucci ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncularla yerim asla garanti değil" diye konuştu.

Aston Villa ile rakip olmayı umduklarını belirten Alexander Djiku, "Olimpiakos'a karşı oynayacağımız tura kendimize güvenerek ama aşırı güvenmeden çıkacağız. Bu takımın pes etmeyen bir takım olduğunu gördük, bu yüzden taraftarların da olumlu rol oynayacağı sıkı bir karşılaşma olacak. Ondan sonra yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Ryan Kent'in durumu hakkında da konuşan Alexander Djiku, "Ryan kendine güvenmesi gereken harika bir oyuncu. Son derece rekabetçi bir takım olduğumuzun farkındayız. Antrenmanlar bazen maçlardan daha zor oluyor! Bu yüzden Galatasaray'la bu kadar çok puanımız var ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un çok önündeyiz. Yine de lig rekabetçi ve ligdeki her takımda tanınabilir oyuncular var" dedi.