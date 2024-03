Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Alexander Djiku, olaylı Trabzonspor maçının ardından L'Equipe'e önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AĞIR OLAYLAR YAŞANDI"



Nafi Alpay'ın derlediği habere göre Ganalı futbolcu Djiku, "Çok ağır olaylar yaşandı. Maç başı aslında herhangi bir maç başı gibiydi. Tribünler birkaç su şişesi attı ama hakem maçı oynattı. İkinci yarı daha sert geçti. Meşale ve bazı cisimler atıldı sahaya. Hakem tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Anons geçtiler statta tribünlerin sakinleşmesi için ama maalesef bu gerçekleşmedi.

"TARAFTARLAR ARASINDA BÖYLE BİR REKABET OLDUĞUNU BİLİYORDUK"



Sonrasında da maç sonu yaşanan olaylar oldu. Bana Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların galiba 2011 yılında iki takımın şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin son hafta gol farkıyla şampiyon olması sonrasında ciddi bir husumete dönüştüğünü anlatmışlardı ama hiçbir zaman bu kadar ağır olaylar olmamış. Ancak taraftarlar arasında böyle bir rekabet olduğunu biliyorduk.

"İŞİN DAHA CİDDİ BİR BOYUT ALDIĞINI GÖRDÜK VE SOYUNMA ODASINA DOĞRU GİTTİK"



Birçok ligde maç başında bazı ufak olaylar olabilir ama maç sonuna kadar sürmesi biraz daha tehditkardı. Maç sonu biz galibiyeti kutlarken tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığrından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyut aldığını gördük ve soyunma odasına doğru gittik" dedi.

Soru: "Biz Osayi-Samuel ve Batshuayi'nin taraftarlarla kavga ettiğini gördük ama daha sonra oyuncuların hayatlarının tehlike altında olduğunu farkettik. Kaleciniz Livakovic'in çok ağır olabilecek bir darbe aldığını gördük. Sahada bir bıçak gördük. O an bazı hayatların tehlike altında olduğunun farkında mıydınız?"

Djiku: "O an farkında değildik bence. Kalecimize atılan bir yabancı madde sonrasında oyun 1-2 dakika durdu. Bence maç o esnada bitebilirdi ama hakem maçın bitmesine 10 dakika kala maçı yarıda bırakmak istemedi. Maç takvimimiz oldukça yoğun belki kısa sürede bu maç için yeni çözüm bulunamayacaktı. Ligde de Galatasaray ile şampiyonluk yarışındayız. Bütün bu faktörler yüzünden belki de maçı tamamlamamızı istedi ama maç sonu yaşananlar maalesef çok üzücü oldu. Trabzonspor iç sahada bizi mağlup ettiğinde -ki bu sezon ligde aldığımız tek mağlubiyet- maç sonu bizim stadımızda kutlama yaptılar ve herhangi bir sorun yaşanmadı. Her oyuncu her statta kutlama yapar, bu böyledir. Ancak, bir taraftar kendini kaybetti ve bu başka taraftarların da gelmesine sebep oldu ve sonra görüntülerdeki olaylar yaşandı maalesef."

"YALNIZCA TÜRKİYE'DE YAŞANMIYOR BÖYLE OLAYLAR"



Soru: "Kendini tekrar Türkiye'de sahaya çıkmaya hazır hissediyor musun yoksa daha güvenli bir lige gitmeyi mi düşünüyorsun?"

Djiku: "Yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor böyle olaylar. Marsilya-Lyon maçı var, Dimitri Payet'in yaşadıklarını biliyoruz. Nice-Nantes maçı var önümüzde örnek olarak, bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sporun içinde çok fazla olay yaşanıyor, taraftarlar futbolun sadece bir spor olduğunu kavramalı. Sonunda bir kazanan ve kaybeden var, bu şekilde davranmamak gerekiyor. Bu tip olayların yaşanmaması için tribünleri daha fazla uyarmak gerekiyor."

"TARAFTARIMIZ GELEMEDİĞİ İÇİN SAHA ORTASINDA KENDİ ARAMIZDA GALİBİYETİMİZİ KUTLADIK"



Belirttiğim gibi bence kalecimize yabancı bir madde atıldığında maçın devam etmemesi gerekiyordu ama hakem devam ettirme kararı aldı. Maçı bunun dışında çok büyük bir olay yaşanmadan tamamladık diyebilirim. Maç sonu her statta taraftarımızla yaptığımız kutlamayı, iki takım arasındaki rekabet sebebiyle taraftarımız gelemediği için saha ortasında kendi aramızda galibiyetimizi kutladık. Onları provoke etmek için ya da başka bir sebeple taraftarların önüne dahi gitmedik ama maalesef gördüğünüz olaylar yaşandı.

"TEK BİLDİĞİM BAŞKANIMIZ KONUŞTU VE BİR TOPLANTI OLACAK"



Soru: "Bugün Türkiye'de konuya dair neler konuşuluyor?"

Djiku: "Çok fazla bilgi sahibi değilim. Tek bildiğim başkanımız konuştu ve bir toplantı olacak önümüzdeki günlerde. Ayrıca L'Equipe sitesinde gelecek sezon Fenerbahçe'nin ligden çekileceği konusunda bir haber okudum ama şu an net bir şey yok. Muhtemelen tüm bu konular konuşulacak o toplantıda konuşulacak."

"8 MAÇI KAZANDIĞIMIZ TAKDİRDE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI BİLİYORUZ"



Soru: "Biraz pozitif şeylerden konuşalım. Bu olayları bir kenara bırakıp şampiyonluk yolculuğunuzu sürdürecek güce sahip olduğunuzu hatta daha da güçlenmiş olarak bu yolu yürüyeceğinizi düşünüyor musunuz?"

Djiku: "Kesinlikle. Biz 8 final diyoruz. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray'a karşı, Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarımız var. Ligde uzun süre şampiyon olmadık.. hepsi ciddi birer hedef bizim için. Futbola odaklanıp, taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."