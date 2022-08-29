Alexander Sörloth imzayı attı! İşte yeni takımı...

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig Kulübüyle varılan anlaşma kapsamında 26 yaşındaki Sörloth'un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı duyuruldu.
Norveçli futbolcu geçen sezon Real Sociedad'ın lig, Kral Kupası ve Avrupa'da 25'i ilk 11'de olmak üzere 44 maçında forma giymiş, 7 gol atmıştı.
Bask yerel basını, Sörloth'un transferini "Kral döndü" ifadesiyle duyurdu.