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Spor

Alexander Sörloth imzayı attı! İşte yeni takımı...

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth, Real Sociedad'a 1 yıllığına kiralandı.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
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İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig Kulübüyle varılan anlaşma kapsamında 26 yaşındaki Sörloth'un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı duyuruldu.

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İspanyol kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Sörloth ile bir kez daha anlaşmaya varmış oldu.

Norveçli futbolcu geçen sezon Real Sociedad'ın lig, Kral Kupası ve Avrupa'da 25'i ilk 11'de olmak üzere 44 maçında forma giymiş, 7 gol atmıştı.

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Sörloth, Real Sociedad Kulübüne verdiği demeçte, "Çok mutluyum. Sezon başından beri bunu düşünüyordum. Dönmek istiyordum. Ben ve ailem burayı özledik. Geçen sezon ilk yılımdı. Şimdi teknik direktörü, takımdaki diğer futbolcuları çok daha iyi tanıdığım bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

Bask yerel basını, Sörloth'un transferini "Kral döndü" ifadesiyle duyurdu.

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