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Spor

Beşiktaş'ın vazgeçtiği Philippe Keny'den sürpriz transfer

Beşiktaş'ın transfer etmekten son anda vazgeçtiği Bandırmaspor'un Senegalli forveti Philippe Keny, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı.

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