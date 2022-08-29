Beşiktaş'ın vazgeçtiği Philippe Keny'den sürpriz transfer

Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
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Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı.