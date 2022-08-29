Abdülkadir Ömür için şaşırtan iddia! ''Oynamak istemiyorum...''

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdülkadir Ömür ile ilgili "Abdülkadir Ömür'ün ağrısı vardı. MR çektirdi ve temiz çıktı. Ağrısı devam edince tasarruf olarak geri çektik." şeklinde bir açıklama yaparken sürpriz bir transfer söylentisi çıktı.

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FORTUNA SITTARD İDDİASI

A Spor'da Abdülkadir Ömür'ün Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard'a gitmek istediği ve bu sebeple Galatasaray maçında oynamak istemediği iddia edildi.

"OYNAMAK İSTEMİYORUM, GİTMEK İSTİYORUM"



Dün akşam yayında açıklamalarda bulunan Zeki Uzundurukan, "Abdülkadir Ömür'un MR'ı temiz çıktı. Ağrılarının da olmadığını biliyoruz. Kulübe gelmiş 'Ben oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum' demiş. Yönetim de 'Teklif getir, konuşalım' demiş. Bugün Abdülkadir'le ilgili karar verilecek. Burak Yılmaz'ın takımına gitmek istiyormuş. Oraya gidecek herhalde. Abdülkadir Ömür'ün sonunu Barış Memiş'e benzetiyorum." dedi.

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FORTUNA SİTTARD BAŞKANI IŞITAN GÜN'DEN AÇIKLAMA

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, konu ile ilgili olarak tv100.com'a konuştu.

Gün, "Abdülkadir Ömür ile ilgili bir girişiminiz oldu mu?" sorusuna "Öyle bir şey yok. İlk kez sizden duydum" cevabını vererek transfer iddialarını yalanladı.