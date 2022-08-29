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Spor

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal, Ankaragücü'nün transfer gündemine geldi.

Sabah29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile Dalcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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AKILLARDAKİ TEK İSİM İSMAİL KARTAL

Sabah'ın haberine göre; teknik direktörsüz kalan MKE Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal.

Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

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Taraftarlar sosyal medyadan İsmail Kartal ismini sürekli olarak paylaşırken, hocanın geri dönmesi için kampanya başlattılar.

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