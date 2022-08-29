İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile Dalcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Sabah'ın haberine göre; teknik direktörsüz kalan MKE Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal.
Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.