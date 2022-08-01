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Spor

Alexander Sörloth'a Fenerbahçe sorulunca...

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, sarı lacivertli takıma gelip gelmeyeceği sorulunca bakın ne cevap verdi...

Sporx1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
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Bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Alexander Sörloth'un ismi uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertliler, Leipzig'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer ederek golcü transferini bitirmeyi hedefliyor.

Jorge Jesus'un gözüne giremeyince... Fenerbahçe'den ayrılıyor

FENERBAHÇE CEVABI

Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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