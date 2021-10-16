İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Sörloth'tan müjdeli haber! Resmen duyurdular
Spor

Alexander Sörloth'tan müjdeli haber! Resmen duyurdular

İspanya'da Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Norveçli golcü antrenmanlara başladı. Sörloth'un yeni sakatlanan Mikel Orayzabal'ın yerine 11'e dönmesi bekleniyor.

star.com.tr16 Ekim 2021 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:04
ABONE OL

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için forma şansı doğdu. Real Sociedad'da fazla şans bulamayan Norveçli santrafor Sörloth, Mikel Oyarzabal'ın sakatlanmasının ardından Mallorca maçında sahada olabilir.

İspanyol medyasına göre, Cuma günkü antrenmanda takımın en skorer ismi Mikel Oyarzabal'ın sakatlanmasının ardından birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Habere göre ise Real Sociedad'ın Mallorca ile oynayacağı maçta sakatlanan Oyarzabal'ın yerine Alexander Sörloth'un forma giymesi bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Alexander Sörloth, 23 Eylül'de Real Sociedad'ın Granada'ya karşı oynadığı maçta sakatlanmıştı. Norveçli forvet oyuncusu, Sonraki haftalarda hem milli maçları hem de lig maçlarını kaçırdı. Sakatlıktan dönmesi ve takım arkadaşı Oyarzabal'ın sakatlanması Sörloth'un forma şansı bulması ihtimalini yükseltti.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.