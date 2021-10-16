star.com.tr 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:04

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Alexander Sörloth için forma şansı doğdu. Real Sociedad'da fazla şans bulamayan Norveçli santrafor Sörloth, Mikel Oyarzabal'ın sakatlanmasının ardından Mallorca maçında sahada olabilir.

İspanyol medyasına göre, Cuma günkü antrenmanda takımın en skorer ismi Mikel Oyarzabal'ın sakatlanmasının ardından birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Habere göre ise Real Sociedad'ın Mallorca ile oynayacağı maçta sakatlanan Oyarzabal'ın yerine Alexander Sörloth'un forma giymesi bekleniyor.

ALEXANDER SÖRLOTH SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Alexander Sörloth, 23 Eylül'de Real Sociedad'ın Granada'ya karşı oynadığı maçta sakatlanmıştı. Norveçli forvet oyuncusu, Sonraki haftalarda hem milli maçları hem de lig maçlarını kaçırdı. Sakatlıktan dönmesi ve takım arkadaşı Oyarzabal'ın sakatlanması Sörloth'un forma şansı bulması ihtimalini yükseltti.

