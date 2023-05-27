Alexandre Pato, Sao Paulo'ya transfer oldu!

Son olarak MLS takımlarından Orlando City'de forma giyen Alexandre Pato eski takımıyla anlaştı.

Brezilya ekibi Sao Paulo'dan yapılan açıklamada Pato ile bu yılın sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

33 yaşındaki oyuncu sağ diz ön çapraz bağlarından ameliyat olmuş ve sahalara dönüşüyle ilgili bir bilgilendirme yapılmamıştı.

Pato yaptığı açıklamada, "Motivasyonum her zaman aynı. Sao Paulo'ya teşekkür ediyorum. Kulübün futbol kariyerimde her zaman farklı bir yeri var." dedi.

Daha önce iki farklı dönemde Sao Paulo'da oynayan Pato kariyerinde TJ Tianhani, Villareal, Chelsea, Corinthians, Milan ve Internacional formalarını da giymişti.