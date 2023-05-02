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Spor

Alexey Shved, saldırıya uğradı

CSKA Moskova'da forma giyen Alexey Shved, yarı final karşılaşması sonrası saldırıya uğradı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 16:59 - Güncelleme:
Alexey Shved, saldırıya uğradı
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CSKA Moskova'nın oyun kurucusu Alexey Shved, VTB Basketbol Ligi'nin yarı finalinde elenmeleri sonrası taraftarların saldırısına uğradı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir holigan grubunun, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restorandan çıkan 34 yaşındaki basketbolcuya saldırdığı belirtildi.

Düşme sonucu başından ciddi şekilde yaralanan Shved'in ambulansla hastaneye götürüldüğü ve polisin olayı araştırdığı ifade edildi. Shved'in üçüncülük serisinde oynayamayacağı bilgisi de verildi.

Rus kulüplerinin THY Avrupa Ligi'ne alınmamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi'nde devam eden CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'a yenilerek 2008'de kurulan ligde ilk kez finale yükselememişti.

VTB Ligi'nde Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı kulüpler mücadele ediyor. Fakat Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Polonya ve Estonya ekiplerinin ligden çekildiği 2021-22 sezonundan beri Rusya, Belarus ve Kazakistan takımları yer alıyor.

  • cska moskova
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  • alexey shved

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