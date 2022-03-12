Sabah 12 Mart 2022 Cumartesi 10:18 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:18

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçlarında hayran kaldığı 20 yaşındaki Fransız orta saha Alexis Beka Beka'nın, Rusya'dan ayrılmaya hazırlandığı iddia ediliyor. FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki ülkede yabancı futbolcuların sezon sonunda serbest kalacağını açıklamıştı.

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MENAJERİNDEN GALATASARAY İDDİALARINA CEVAP

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

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"GELECEĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Sabah'ın haberine göre; Alexis Beka Beka'nın menajeri Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." dedi.

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17 MAÇTA 3 ASİST

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

6 MİLYON EURO'YA GELDİ

Beka Beka, sezon başında Fransız ekibi Caen'den 6 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.