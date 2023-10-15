Alexis Saelemaekers: Milan'da gülümsememi kaybettim

Sezon başında Milan'dan Bologna'ya kiralık olarak transfer olan Alexis Saelemaekers, Milan'da geçirdiği günler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'MILAN'DA GÜLÜMSEMEMİ KAYBETTİM'

Kulübü Milan ile son zamanlarda zor günler geçirdiğini belirten 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Neden Bologna'ya geldim? Milan'da sevincimi ve aynı zamanda insanlara olan güvenimi, gülümsememi kaybetmiştim. Motta ve onunla birlikte Bologna kulübü, kendimi yeniden önemli hissetmemi sağladı." dedi.

Bologna'da devam etmek istediğini söyleyen Saelemaekers, 'Kesinlikle bu takımın güçlü olduğuna inanıyorum. Sadece sonuçlar için değil, aynı zamanda çılgın bir pazar oluşturulduğu için. Kulüpte yukarı çıkmak için büyük bir istek görüyorum. Burada devam etme düşüncesindeyim.' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı oyuncu Saelemaekers, bu sezon Bologna formasıyla 3 karşılaşmada oynarken gol katkısı yapamadı.