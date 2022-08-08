Alexis Sanchez'den Galatasaray'ın teklifine cevap geldi

Lucas Torreira ile Dries Mertens'e imza attıran Galatasaray, Alexis Sanchez'i de kadrosuna katarak bir transfer bombası daha patlatmak istiyordu ancak Şilili yıldızdan kötü haber geldi.
İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter'in forveti Sanchez'in yeni takımı konusunda kararını verdiği ve Galatasaray'ı reddederek Marsilya ile anlaştığı iddia edildi.
Alexis Sanchez ve menajeri Fernando Felicevich'in Inter'den tazminat alma konusunda pürüzleri çözdüğü ve sonrasında da Fransız takımından gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. 33 yaşındaki golcünün, bu kararında Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasının büyük etkisi olduğu ifade edildi.
Haberde, Alexis Sanchez'i bir süredir takip eden Galatasaray'ın menajer Felicevich'e bir son dakika teklifinde bulunduğu ancak Şilili futbolcunun sarı kırmızılı kulübü reddettiği de yer aldı.
Star Gazetesi