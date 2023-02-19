Alexis Sanchez'in menajeri resmen açıkladı! ''Alexis Galatasaray forması...''

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transferde bombaları patlatıyor.
Aslan, sezon başında Icardi, Torreira, Mertens gibi yıldızlara imzayı attırdı.
Ocak transfer döneminde de hız kesmeyen Galatasaray, kadrosunu Zaniolo ile güçlendirdi.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez'e yaptığı teklif ortaya çıktı.
Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta'dan Galatasaray itirafı geldi.
Ribalta, Sanchez'in Marsilya'da oynamak için büyük bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı.
Javier Ribalta, "Alexis Galatasaray forması giyebilirdi.
"Sarı-kırmızılılar, Sanchez'e yılda 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
Alexis Sanchez ise Marsilya'yı seçti." ifadelerini kullandı.
Sanchez bu sezon Marsilya'da 28 karşılaşmada görev aldı.
Şilili oyuncu 13 gol attı.
1 de asist yaptı.
34 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter formaları da giydi.