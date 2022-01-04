Alfons Groenendijk: İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var

4 Ocak 2022 Salı 19:40 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 19:40

Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyoruz. İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları onurlandırmak ve bu kupayı kazanmak. Futbolcuların isteğinden memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisini karşı oynayacağız. Yarın skor ne olursa olsun iyi bir Antalyaspor izleteceğimizi düşünüyorum."

"Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. 3 maçın ikisinde 90. dakikadalarda gol yedik. Kupa maçında zorlandık ama tur atladık. Yarın zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz. Bu kupayı şehrimiz için taraftarımız için camia için kazanıp şehrimize götürmek istiyoruz. Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. 3 maçın ikisinde 90. dakikadalarda gol yedik. Kupa maçında zorlandık ama tur atladık. Yarın zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz. Bu kupayı şehrimiz için taraftarımız için camia için kazanıp şehrimize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.