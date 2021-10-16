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  • Alfons Groenendik: Hayal kırıklığı yaşadık
Spor

Alfons Groenendik: Hayal kırıklığı yaşadık

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 19:24 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:24
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendik, açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendik, yeni teknik ekip olarak ilk maçlarına çıktıklarını belirterek, "Beraberliğin hak edilen bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Maçta ilk fırsatları yakalayan Antalyaspor oldu ama değerlendiremedik. Onların yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Bura rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Mükemmele yakın 2 gol attık. Devre arasına girecekken son dakikada hayal kırıklığı yaşadık. Taç atışı önce tarafımıza verildi, bu kararla oyuncularımız ofansif olarak önde dizildi ama sonra hakem tacı Sivas'a verince önde kalan oyuncuların fırsatından yararlanıp rakip gol attı. İlk yarı bu nedenle soyunma odasına sinirli girdik. İkinci yarı daha dengeli bir oyun geçti. Beraberlik hak edilen bir sonuçtu. İlk maçtan yola çıkarak gelişmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çalışarak takımı daha ileriye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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