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Spor

ALG Spor'da Brann maçı hazırlıkları devam etti

ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda Brann ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Ağustos 2022 Salı 23:33 - Güncelleme:
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına Sırbistan'ın Subotica kentinde devam etti.

AK Spartak Stadyumu'nda teknik direktör Hasan Vural yönetimde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda top çalma ve yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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