Star.com.tr 7 Eylül 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 16:49

TFF 1. Lig'de Bursaspor'da forma giyerken sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşan Ali Akman sezon başında Hollanda ekibi Nec Nijmegen'e kiralanmıştı. Hollanda'da başarılı performans gösteren Ali Akman'ın ilginç bir karara imza attığı ortaya çıktı. Hollanda ekibi Nijmegen'de bir yıl olarak kiralık forma giyecek oyuncunun evini Frankfurt'tan taşımadığı Hollanda ekibindeki antrenmanlara ve lig maçlarına Frankfurt'taki evinden gittiği öğrenildi.

ALİ AKMAN'IN AKLI HALA ALMANYA'DA



Ali Akman'ın yakın çevresine yaptığı konuşmalarda kariyerine Almanya'da devam etmek istediği Hollanda'da bir sezon forma giyerek Bundesliga'ya geri dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Frankfurt ile Hollanda Nijmegen arasında yaklaşık olarak 350 km mesafe bulunuyor. 3 saatin biraz üzerindeki bu mesafeyi Ali Akman her gün kat ediyor.

AMCASI AYHAN AKMAN SIK SIK ZİYARET EDİYOR



Ali Akman'ın kendisi gibi futbolcu olan amcası Ayhan Akman genç oyuncuyu sık sık ziyaret ediyor. Eski milli futbolcu Ayhan Akman, Ali için gelecek planlamalarında da bulunuyor.

ALİ AKMAN HOLLANDA'DA FIRTINA GİBİ



Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman gösterdiği performansla sezona müthiş bir giriş yapmıştı İlk maçtan golle tanışan ve taraftarın sevgilisi olan Ali için Nijmegen taraftarları Heracles deplasmanında alınan galibiyet sonrası "Ali, Ali, Ali" tezahüratları yaparak 19 yaşındaki genç yıldız adayını tribüne çağırıştı. Genç forvet Nijmegen'i galibiyete taşıyan golü atarak takımını deplasmandan 1-0'lık skorla ayrılmasını sağlamıştı. Ali, Hollanda'da iki gollük performansıyla sezona müthiş bir giriş yapmayı başardı.