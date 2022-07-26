Ali Akman için Galatasaray'a Frankfurt'tan ilginç talep

Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Eintracht Frankfurt'un koydurmak istediği maç şartı transferin önüne geçti.

ALİ AKMAN DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Eintracht Frankfurt, 2 sezon önce Bursaspor'dan ayrılan 21 yaşındaki santrforu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve geçen yıl NEC Nijmegen'e kiralık olarak göndermişti. Florya'da aktif olarak görev alan eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin de parçalı formayı giymek istediği bildirildi.

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FRANKFURT'UN ENDİŞESİ VAR

Ancak geçen yıl Hollanda Ligi'nde NEC Nijmegen ile 21 kez ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 32 maçta forma giyip 6 gol kaydeden Ali'nin gelişimi için oynaması gerektiğini düşünen Alman ekibinin, Galatasaray'da oyuncusunun sürekli yedek olabileceğinden endişe ettiği öğrenildi.

EN AZ 25 MAÇ ŞARTI

Habertürk'ün haberine göre; Cimbom'un resmi olarak kiralık teklifinde bulunduğu genç forvet için karar aşamasında olan E.Frankfurt'un, en az 25 maçta oyuncusunun forma giymesi için Cimbom'a şart koştuğu öğrenildi.

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SON KARAR OKAN BURUK'UN

Bu sezon Avrupa'da olmayacak olan Galatasaray'ın bu şartı kabul edip etmeyeceği konusunda son kararı Okan hocanın vereceği ifade edildi.