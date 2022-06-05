Ali Akman'a sürpriz teklif! ''İki taraf için de doğru hamle''

Ali Akman Bursaspor ile olaylı bir şekilde yollarını ayırdıktan sonra Almanya Eintracht Frankfurt takımına transfer olmuş ve geride bıraktığımız sezonda Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giymişti. Alman basınında çıkan haberlere göre; 20 yaşındaki golcünün gelecek sezon da Frankfurt formasını giymesinin zor olduğu ve yeniden kiralanabileceği belirtiliyor.

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BOCHUM, ALİ AKMAN'I KİRALAMAK İSTİYOR

Ali Akman'ın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi vermek isteyen Eintracht Frankfurt'un güçlü hücum hattında yer bulamayacağı ifade edilirken, genç futbolcuyla Bochum'un ilgilendiği ileri sürüldü. İddialara göre; Alman kulübü Ali Akman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BOCHUM'UN HÜCUM HATTI SİL BAŞTAN!

Bochum hücum hattını bu yaz transfer döneminde değiştirmek istiyor. Alman kulübü bu doğrultuda ilk olarak Karlsruhe ile yollarını ayıran santrfor Philipp Hofmann'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Bochum'un golcüsü Sebastian Polter'in de Frankfurt'a transfer olması bekleniyor. Alman kulübü, Ali Akman'ı da kiralayarak forvet hattına takviye yapmak amacında.

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"BU KEZ BUNDESLİGA'YA KİRALANMASI DAHA DOĞRU BİR HAMLE"

2025 yılına kadar Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi bulunan Ali Akman'ın Bochum'a olası transferi Alman basınında, "Yetenekli hücumcuyu bu kez Bundesliga'da, daha da yüksek bir seviyede kiralamak her iki taraf için de doğru bir hamle olabilir." ifadeleriyle yorumlandı.

Star Gazetesi