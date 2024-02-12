İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7216
  • EURO
    33,1158
  • ALTIN
    1994.19
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Çamlı: İlk defa hakem konuşulmayacak
Spor

Ali Çamlı: İlk defa hakem konuşulmayacak

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 22:25 - Güncelleme:
Ali Çamlı: İlk defa hakem konuşulmayacak
ABONE OL

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimini öven Ali Çamlı, "Altla üst diye bir şey kalmadı. 2 takım koptu gitti. Ondan sonra her takım için alınan puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey, herhalde Türkiye'de ilk defa hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki göstermek istediler, duygusal bakıyorlar. Onur bize hizmet etti, para kazandırdı. Onun için söyleyecek bir şey yok. Kayseri'ye yakışır şekilde davranalım" dedi.

Takıma inandığını söyleyen Çamlı, "Bundan sonrası Kayserispor açısından çok iyi olacak. Biz yukarıya nasıl gidebilirizin hesabını yapıyoruz. Bunu başarak teknik heyet ve sporcular da var. Kayserispor daha iyi olacak. Başakşehir maçına hazırlanacağız. Beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bundan sonra hem Kayserispor hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu söyleyen Çamlı, "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor. Sonra da koşuyor. Burak Hoca da önce yenilmesin, sonra kazanmaya başlar. Burak Yılmaz gibi bir milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı birini buraya getirmekten dolayı mutluyum. İnşallah futbolculuk gibi hocalık kariyeri de büyük olacak. Kendisine güvenimiz tam." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.