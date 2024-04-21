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Spor

Ali Çamlı: Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

21 Nisan 2024 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Ali Çamlı: Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var." dedi.

Çamlı, maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerini oyunu çirkinleştirmediği için tebrik etti.

Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirten Çamlı, "Herhalde en çok ben üzülüyorum. Çünkü her şeyi bıraktım, Kayserispor'u nasıl ileriye dönük çok daha güvenli bir yere taşıyabiliriz, onun hesabını kitabını yapıyoruz. Kayserispor'un düşeceği korkusunu yaşamıyorum. Tabii ki tribünde tepki olabilir ama Kayserispor'un geriden gelen birçok sıkıntısını temizleyelim diye bizi buraya getirdiler. Biz bu sene Kayserispor'u güvenli bir yerde tutup önümüzdeki yılın planlarını yapıyoruz." diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Taraftarlardan, takımın hangi şartlarla sahaya çıkardıklarını unutmamalarını isteyen Çamlı, şunları kaydetti:

"Benim azmimi kırarlarsa ondan sonrasını, sahada bir Kayserispor görüp göremeyeceğini bu seyirci düşünecek. Onun için şimdi kızmak, darılmak yok. Daha büyük bir gayretle bu takımı nasıl daha ileriye taşımanın hesabını yaparak yola devam edeceğiz. Bütün seyircimizi sakin olmaya davet ediyorum. Karşınızdaki amatör bir takım değil, bu ligin şampiyon takımlarından Trabzonspor. Olmayınca olmuyor. Kazanabilirdik ama kaybettik. Bundan sonra daha fazla çalışarak bu ligi tamamlayacağız. Kayserispor'un düşme gibi bir sıkıntısı yok. Önümüzde daha 5 maç var. En yakın rakibimizle 4 puan fark var. Hala daha tribünlerde 1-2 tane arkadaşımız niye böyle yapıyor anlaşılır gibi değil? Bizim gerçek seyircimiz orada bağırıyor, kendini yırtıyor. Bizim için değerli olan onlar. Ben Kayserispor'un bundan sonraki maçları en iyi şekilde tamamlayacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz gelecekte hedeflerinin ne olacağını düşünüyoruz. İnşallah Kayserisporlular çok daha iyi bir takım izleyecek. Kaybedilen 3 puan için üzüntülüyüz ama her şeyin sonu bu kaybedilen 3 puan değil."

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