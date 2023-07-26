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Spor

Ali Dere: Sakaryaspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum

Göztepe'nin yeni transferi Ali Dere, “Göztepe'de olduğum için çok mutluyum. Burada harika bir aile ortamı var” dedi.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Ali Dere: Sakaryaspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye Altınordu'dan transfer olan Ali Dere, İtalya kampında kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yapıp Sakaryaspor maçında taraftara üç puan hediye etmek istediklerini vurgulayan sol bek oyuncusu, "İlk maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah taraftarımıza çok güzel bir üç puan hediye edeceğiz" dedi.

"BURADA AİLE ORTAMI VAR"

Göztepe'de harika bir ile ortamının olduğunu dile getiren Ali Dere, "Bu yaz her futbolcunun mutlu olacağını ve heyecanlanacağını düşündüğüm Göztepe'den teklif aldım. Son birkaç ay benim için inanılmaz mutlu geçti, Göztepe isteyince başka hiçbir seçeneği düşünmedim ve buraya geldim. Kulüpte inanılmaz bir aile ortamı var. Geldiğim ilk günde sanki futbola yeni başlamış gibi heyecanlıydım ve bu durum hala devam ediyor. Çok mutluyum. Burada hiçbir şekilde yabancılık çekmedim. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve kulüp personeli beni hemen arasına aldı" diye konuştu.

"SAKARYASPOR MAÇIYLA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

İtalya kampının çok güzel geçtiğini aktaran Dere, "Burada üç hazırlık maçı yapacağız. Karşılaşmaları en iyi şekilde değerlendirip ligdeki ilk maçımız olan Sakaryaspor mücadelesinde taraftarımızın desteğiyle iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ben bu camiaya karşı taraftarın önünde maç oynadığım zaman çok heyecanlanıyordum. Maçın içinde bile bazen gözüm tribüne kayıyordu ve taraftarlara bakıyordum. Şimdi bu camiada forma giyip mücadele edeceğim için inanılmaz mutluyum. Ben bu yüzden de ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah onlara çok güzel bir üç puan hediye edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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