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Spor

Ali Koç açıkladı! İsmail Kartal'a kritik telefon

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'a maçın 60.dakikası sularında telefonla ulaştığını söyleyen Ali Koç, hocaya 'Yetki sizindir, isterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz' dediğini söyledi.

Habertürk27 Mart 2024 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Ali Koç açıkladı! İsmail Kartal'a kritik telefon
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bir grup gazeteci ve spor servisi yöneticisiyle bir araya gelen Koç, 3 saat 15 dakika süren toplantıda Trabzonspor ile oynanan lig maçı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü genel kuruluyla ilgili de açıklamalar yaptı.

17 Mart'ta yaşananların Trabzonspor tarafından organize edildiğini söyleyemeyeceğini belirten başkan Koç, kurgunun Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve şampiyonluğu yitirmesi üzerine olduğunu vurguladı.

Trabzon'da yaşanan olaylarda polisin görev ihmalinin bulunduğunun altını çizen başkan Ali Koç, Fenerbahçe güvenliklerinin ve turuncu yelekli güvenlik görevlilerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiğini ifade etti.

60. DAKİKADA İSMAİL KARTAL'A TELEFON...

İsmail Kartal'a maçın 60.dakikası sularında telefonla ulaştığını açıklayan Ali Koç, hocaya "Yetki sizindir, isterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz" dediğini söyledi.

Ali Koç, İsmail Kartal'ın oğlu Emre'nin de ciddi biçimde darp edildiğini, gece boyu babasından habersiz kustuğunu, ertesi gün gittikleri doktorun ise Emre'yi gece niçin getirmedikleri gerekçesiyle aileye tepki gösterdiğini ifade etti.

Trabzonspor ile olaylar sonrası diyalog kanallarının açık olduğunu bildiren Fenerbahçe başkanı, kendisinin Ertuğrul Doğan ile birkaç kez, yönetici Ahmet Ketenci'nin ise 30 kez civarı görüştüğünü söyledi.

"VERECEĞİMİZ KARARDA KAN, TER, GÖZYAŞI OLACAK"

Ali Koç "Bu iş iki kulübün doğal rekabetinden çıkartıldı. Birileri futbol üzerinden toplumsal sıkıntı mı üretmeye çalışıyor? Bu olayın ardından önümüzde üç seçenek var. Kötü, daha kötü, çok daha kötü... Vereceğimiz kararda kan, ter, gözyaşı olacak; bu kesin. Sponsorlarımız 20 milyon Euroluk katkılarını sürdüreceklerini taahhüt altına aldılar. Olaya 1 ve 0 olarak bakmıyoruz. Birden fazla seçeneği üyelerimize sunacağız. Futbol faaliyetlerini bir süreliğine kapatmak da seçeneklerden biri. Bir sene lig haklarımızı dondurmak da... Sadece bir şeyin net bilinmesini istiyoruz ki... Hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyeceğiz!" şeklinde konuştu.

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