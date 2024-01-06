Ali Koç açıkladı! Samet Akaydin ve Luan Peres...

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda devre arasını lider kapattı. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkarkan, bu kulvarda da şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kanarya, bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

SAMET AKAYDİN VE LUAN PERES YOLCU!

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile yıldızı parlayan fakat sakatlık sıkıntısı yaşayan Luan Peres'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı savunmacıya, ülke takımları talip oldu.

Öte yandan, Fenerbahçe'de taraftarlardan ağır eleştiri yağmuruna tutulan Samet Akaydin, milli takımda performansıyla da büyülemişti. Sarı lacivertli kulüp, oyuncuyu öncelikli olarak yurt dışına kiralamak istiyor.

GÜNDEMDE STEFAN SAVIC!

Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen 2 stoperinin yerine, Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Stefan Savic'i kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadeleri kullanmıştı.

ALİ KOÇ AÇIKLADI!

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi