İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç açıkladı! Samet Akaydin ve Luan Peres...
Spor

Ali Koç açıkladı! Samet Akaydin ve Luan Peres...

Fenerbahçe, savunmada yaşadığı sıkıntılarını ara transfer döneminde çözmek istiyor. Sarı lacivertliler, savunmacıları Samet Akaydin ve Luan Peres ile yollarını ayırarak, daha güçlü takviyeler yapmak istiyor.

6 Ocak 2024 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Ali Koç açıkladı! Samet Akaydin ve Luan Peres...
ABONE OL

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda devre arasını lider kapattı. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkarkan, bu kulvarda da şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kanarya, bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

SAMET AKAYDİN VE LUAN PERES YOLCU!

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus ile yıldızı parlayan fakat sakatlık sıkıntısı yaşayan Luan Peres'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı savunmacıya, ülke takımları talip oldu.

Öte yandan, Fenerbahçe'de taraftarlardan ağır eleştiri yağmuruna tutulan Samet Akaydin, milli takımda performansıyla da büyülemişti. Sarı lacivertli kulüp, oyuncuyu öncelikli olarak yurt dışına kiralamak istiyor.

GÜNDEMDE STEFAN SAVIC!

Fenerbahçe, takımdan ayrılması beklenen 2 stoperinin yerine, Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Stefan Savic'i kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadeleri kullanmıştı.

ALİ KOÇ AÇIKLADI!

Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.