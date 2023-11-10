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Spor

Ali Koç: Atatürk Stadı için görüşmelere başladık

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadının adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yaptığı konuşmada konu ile ilgili gerekli görüşmelerin başladığını dile getirdi.

10 Kasım 2023 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Ali Koç: Atatürk Stadı için görüşmelere başladık
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Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, stadının adının değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olarak değiştirilmesiyle ilgili konuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi.

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