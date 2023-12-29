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Spor

Ali Koç: Biz Almanya'yı istiyorduk

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Koç yaptığı açıklamada kupa finalinin Almanya'da oynanmasını istediklerini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.

29 Aralık 2023 Cuma 12:26 - Güncelleme:
Ali Koç: Biz Almanya'yı istiyorduk
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ALMANYA'YI İSTİYORDUK, KABUL ETMEDİLER"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi." dedi.

"ABESLE İŞTİGAL"

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

"SON DERECE ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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