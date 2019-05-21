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Ali Koç: Bu düzen böyle gitmez!

Kulüpler Birliği'nin iftar programında basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakemler kararları hakkında sert çıkıştı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin iftar programında konuştu. Ali Koç bu sezonun hakemleri ve yapılan açıklamalar hakkında sert konuştu.

Gazetecilere demeç veren Ali Koç, "Sayın Nihat Özdemir toplantıda dertlerimizi dinledi. Topyekün bir değişim gerekiyor. Bu işlerin böyle gitmeyeceği ortada. Bu düzenden taraftarlar memnun değiller. İnşallah daha adil bir rekabet ortamı olur." dedi.

Sözlerinin devamında, "Hakemler hakkında en az konuşan kulüp olmamıza rağmen en fazla kırmızı kartı biz görmüşüz. Hakem hataları sezon sonuna doğru daha çok konuşuldu. Bize göre kurgulanmış biz düzen var burada." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)

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