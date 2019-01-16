Ali Koç 'Camiaya Sesleniş' programında konuşuyor

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“İlerleyen dönemlerde sadece ve sadece YouTube'da göreceğiniz içerikler olacak. Belki de transferler bile artık ilk önce YouTube'dan açıklanacak.”

“Göreve geldikten sonra hemen harekete geçerek finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektik. Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları 'Zaten biliyordunuz' diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir.”

ŞİKE KUMPASI DAVASI

"Bizim için önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız.

Zamanında başkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda ilk günden beri dimdik ayakta duran, sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.

3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.”

“BURAYA ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYA GELMEDİK”

“7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Bu çağda sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik ancak ne durumda olduğumuzu anlatabilmemiz gerekiyor.”

“FUTBOLDA BAŞARISIZ OLDUK”

“Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin hiçbir önemi kalmıyor. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik.”

“Amacımız takımı gençlerden kurup etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip parlatıp satmak istiyorduk.”

PHILLIP COCU

“Biz teknik direktör için kriterler belirledik ve bu kriterlere Cocu uyuyordu. Dönüp bakınca bu kararın kesin hatalı olduğunu görüyoruz çünkü Hollandalı hocaların Avrupa ve Türkiye'deki başarılarını daha iyi sorgulayabilmeliydik.

İlk yarıda pek çok kırılma maçı yaşadık. Bu maçlarda maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Çok üzülerek Cocu ile yollarımızı ayırdık. Ama göreceksiniz 47 yaşındaki Cocu ilerleyen zamanda çok başarılı olacak.”