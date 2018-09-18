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Ali Koç, Eljif Elmas'ın maaşına zam yapma kararı aldı

Başkan Koç, peransı artan Makedon oyuncunun ücretini artırma kararı aldı. Sözleşme 2024’e kadar uzayacak, 25 milyon euroya serbest kalacak.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’Yİ Konya deplasmanında kurtaran, Elijf Elmas’a Başkan Ali Koç’tan jest. Sarı-Lacivertli kulübün patronu, performansını her geçen gün artıran ve Teknik Direktör Cocu’nun da vazgeçilmezleri arasına giren Makedon futbolcunun ücretini artırma kararı aldı. Kanarya’nın 300 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve yılda 700 bin euro ücret alan 18 yaşındaki futbolcunun ücretinin 800 bin euro zamlanarak 1.5 milyon euroya çıkartılacağı öğrenildi. Ayrıca Eljif’in 2022’de sona erecek olan sözleşmesi de yenilenecek ve 2024’e kadar uzatılacak. Sözleşmeye ayrıca “25 milyon euroya” serbest kalır maddesi eklenecek. Elmas’ın yeni sözleşmesinin sezon sonuna kadar imzalanması bekleniyor.

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