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Ali Koç: Fenerbahçe'yi ilk kez bu kadar kötü gördüm

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları organizasyonda konuştu ve Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Samandıra'ya yaptığı ziyaret ile ilgili de bilgi verdi.

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Alanyaspor'da gördüğü futbolun çok kötü olduğunu vurgulayan Koç, "Sezon iyi gitmiyor, hepimiz biliyoruz. En mahçup olduğum kişiler bu çocuklar. Bu olağanüstü ortamda dahi bize çok destek oluyorlar, kredi veriyorlar. İnşallah önümüzdeki sezon onların arzularını yerine getireceğiz. Benim Samandıra'ya gitmem olağanüstü değil, iyi günlerde de gidiyoruz. Yenildiğimiz için gitmedim, bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde yenildiğimiz için. 7 yaşından beri maça gidiyorum, Alanya maçının 2. yarısındaki futbolu ilk defa görüyorum. Arkadaşlarla dertleşmeye gittim, sonuçta onlar sahada oynayacak, onların da bu camiaya borçları var, kalan 5 maçta ellerinden geleni yapmaya, tam bir takım ruhu olarak Bu şekilde giderse, gerçekten tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim" dedi.
 
Ersun Yanal ile dertleştiğini ve bir ultimatomun söz konusu olmadığını ifade eden başkan, "Kesinlikle bir ceza, kızma değil, güven verme, en iyisi için güven vermeye gittim. Hocamızla da dertleştik, ultimatom falan değil, benim de tarzım değil. Her şeyin yeri ve zamanı var, geldiğinde konuşuruz. Bizim görevimiz hep birlikte kalan 5 haftayı layıkıyla bitirmek" diye konuştu.
 
Çocuk Bayramı için de mesajını veren Koç, "Fenerbahçe'nin duruşu, ilkelerini söylemeye gerek yok. Tamamen Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hayatını sürdüren bir kulübüz biz. Çocuklara çağrıda bırakmak istiyorum. Dedem Allah bize en güzel ülkeyi vermiş, kıymetini bilmiyoruz derdi. İkinci söyleyeceğim şey de, iyi insan olsun çocuklar. Değerlerimizin yozlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Vatanına sahip çıksınlar, iyi insan olsunlar" dedi.
 

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

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