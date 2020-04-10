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Spor

Ali Koç Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Marc Wilmots ile görüştü

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme Belçika milli takımını da çalıştıran Marc Wilmots geldi.

10 Nisan 2020 Cuma 22:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 22:24
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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

MARC WİLMOTS KİMDİR?

Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2003 Schalke 04 (geçici)

2004-2005 Sint-Truiden

2009-2012 Belçika (asistan)

2012-2016 Belçika

2017 Fildişi Sahili

2019 İran

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