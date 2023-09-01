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Spor

Ali Koç: İyi bir kura çektik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fanatik1 Eylül 2023 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Ali Koç: İyi bir kura çektik
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşmesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR KURA ÇEKTİK"

Fanatik'e konuşan Ali Koç, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'ın bize göre kurası biraz daha zor gözüküyor. Umarım tüm takımlarımız gruplarından çıkar." ifadelerini kullandı.

"8 YA DA ÜSTÜNDE OLMALIYIZ"

Ülke puanına dikkat çeken Ali Koç, "Bu sezon ülke puanı için çok önemli. 8 ya da daha üstü bir sırada sezonu tamamlarsak harika olur." dedi.

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