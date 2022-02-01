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Spor

Ali Koç, Joachim Löw'ü ikna etti! 3 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ile son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı. Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Haber Global1 Şubat 2022 Salı 17:03 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 17:03
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, uzun süredir takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Alman teknik direktör Joachim Löw'le anlaşmaya vardı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Löw, bir önceki görüşmede şartlarının kabul edilmesi durumunda sarı-lacivertlileri çalıştıracağını iletmişti ve son karar Başkan Ali Koç'a kalmıştı. Alman teknik adamın şartlarını uygun bulan Ali Koç, Löw'le son bir görüşme yaptı ve taraflar yeni sezon için el sıkıştı.

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Dünya Kupası apoleti bulunan Alman teknik direktörün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A'dan Z'ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi istikrara kavuşturacak doğru ismin Löw olduğuna inanan Koç, uzun süredir emek verdiği anlaşmayı sağladı ve iş sadece ıslak imzaya kaldı.

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