14 Ekim 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:42

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koç, Emre Belözoğlu'ndan transferlere kadar birçok önemli konuya değindi.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TRANSFERLERİ ALİ KOÇ YAPMADI, FENERBAHÇE YAPTI"

Transferleri Ali Koç yapmadı, Fenerbahçe Spor Kulübü yaptı. Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Fenerbahçe'nin MHK'si, Fenerbahçe'yi kollayan Federasyon Başkanı, Fenerbahçeli medya... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir sürü yakıştırmalar yapılıyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe söz konusu ise bu algı yöntemleri bayat yemek gibi önümüze konuyor. Buna alet olan medya mensupları da oluyor. Bazıları o sahnenin, tiyatronun parçası olmayı düşünüyor, bu büyük bir saçmalık.

"BİZE VERİLEN LİMİTLER GERÇEKÇİ DEĞİLDİ"

Geçen sene devre arasında transfer yapmak istedik. Sol bekti en büyük açığımız. Bankalarla ötelemeler yaptık. Yeni çözüm önerileri sunduk. Bizim limitimiz transfer yapmamıza mümkün kılmadı. Sadık'ın fedakarlığı ile Falette alındı. Belki de bu şampiyonluğa mal oldu. Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösteriliyordu. Kabus gibi bir 7 hafta yaşadık.

Harcama limiti konusunda en büyük katkıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş vermiştir. Federasyona taslak sunumu yaptık, La Liga izlendi. Sunulan ile hayata geçiren arasında büyük fark vardı. Bu nasıl VAR geldi, her sene üstüne bir şeyler ekleniyor.

Biz bu sistem yanlış sürdürülebilir olmaz dedik. Bankalar ile yapılan yapılandırmada, ana para ödemeleri harcama limitini belirleyen en büyük faktördü. Limitlerimiz düşük çıktı. Ana parayı öteleyenlerin daha farklı çıktı. Bize verilen limitler gerçekçi değildi.

Limitler eksi çıkacak dediğimizde, oraya geldiğimiz zaman bakacağız dediler. Fenerbahçe'nin limiti düşük çıkınca kimse ses çıkartmıyor. Bütçe 90'lardan 60'lara indi. Maaş bordrosunda sadece bir futbolcunun 3 milyon Euro üstü para alıyor, herkes geçmişe oranla düşük maaş aldı. Borçları indirdik. Bankalarla 561 milyon TL'lik bu sene ödenmesi gereken ana para Ekim 2021'e ötelendi. Fenerbahçe'nin limiti yükseldi. 22 milyon Euro'luk satış yaptık. Bonserviste 8-9 milyon Euro artı ile bitirdik. Kadromuzdan ayrılan oyuncularımızın maaşları da yüksekti. TFF’nin koyduğu kurallarla Fenerbahçe’nin hak ettiği şekilde harcama limitini yükseltti. Transfer yaptık, satışlar yaptık, kadromuzu boşalttık. Bunu onaylayan mercilere haksızlık yapılmamalı, kamuoyunu aptal yerine koymak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe Kulübü'ne yapılan iddiaları, söylemleri ciddiye alırsanız ağır ithamlar var. Biz onları ciddiye almamaya özen gösteriyoruz. Bunları onaylayan kurumlar var. Sürecin içindeki herkesi suçlanıyor, itham ediliyor. Sayın Mustafa Cengiz başkanı anlıyorum, kulübün iç dinamikleri ve onların yarattığı baskı içinde böyle söyleme ihtiyacını duyuyor. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır.

"KAVGA ETMEMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Kavga etmemeye özen gösteriyoruz. Mecburiyeti hissetmiyoruz yapmamız gereken çok şeyler var. 177 milyon limitimizi görünce isyan ettik. Elimizdeki futbolcuları bile bu limite sokamazdık. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Mülkiyet hakkına verilen zararlar söz konusu. 90 milyon Euro'lardan 60'lara geldik, hedefimiz 35-40 milyon Euro'ya inmek. Galatasaray daha çok düşük, Beşiktaş aynı civarlarda.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON İLAN ETMELERİ BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bizim manevra alanımız bu sene daha geniş. Akıllıca transferler yaptık. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmeleri bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak önemli değil, takım olmak önemli. Peşinen Fenerbahçe'yi şampiyon yapanlar ben demedim mi diyecekler? Puan kayıpları devam edecektir. Kasım ayının ortasına kadar bu sistem oturur. Taraftar sabırlı olmalı. Puan kayıpları olacaktır. Önemli olan takım olmamız. Sistemin oturması. Aile ortamını çok iyi yakaladık.

"ÇEKMEDİĞİMİZ ÇİLE KALMADI, ŞİMDİ ŞAMPİYON OLMA ZAMANI"

İyi yoldayız. Umutluyuz. 2 senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı şimdi mutlu olma şampiyon olma zamanı. Bu sene daha şanslıyız...

Emre Belözoğlu'nun mukavelesi gönüldendir. İstendiği zaman gitmiş ve zamanında gelmiştir. 3 tane yurt dışına çıkan ve başarı ile futbol oynayan futbolcuların başında Emre gelir. Geçen sene kaptanlık, liderlik, aidiyet duygusu Samandıra'daki beklediğimiz atmosferin oluşması konusunda bizimle birlikte oldu. Geçen sene garip bir sezondu. Kabus gibi geçen seneden daha kötü geçirdik.

Emre hem kaptan, sportif direktör gibi takımın başında idi. Emre ile yakın çalışma imkanımız oldu. Değerlerini, becerilerini anladık. Bazı transferlerimiz hocanın olmazsa olmazı idi. Bazı isimler Emre'nin önerisi ile gündeme geldi. Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması, eski oynadığı dönemlerdeki isimlerin önemli yerlerde olmasından dolayı geniş çevresi var..

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞARISI ÇOK FAZLA"

Emre Belözoğlu'nun başarısı çok fazla. Samatta transferi ve ödemede esneklik. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi. Emre en çok finans ekibi ile çalıştı. Nakit akışına baktı. Bu işte oldukça tecrübesiz olmasına rağmen tecrübeli gibi adımlar attı. Bu beni çok etkiledi. Emre bu süreçte üstüne düşeni yapmıştır. Gelecek vaat eden futbolcu isimlerini belirledi. Hocamız sonra geldi. Teknik direktör, sportif direktör ve Volkan Ballı. Temel kolonlar bu futbolun. Bu üçlünün tek vücut duruşu. En doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım dedik, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız.

"YAYINCI KURULUŞ İLE KRİZ VAR"

Yayıncı kuruluş ile kriz var. Uzadıkça Anadolu kulüpleri etkilenecek. En büyük gelirleri yayıncıdan geliyor. Federasyon ile yayıncı arasında garip bir ilişki var. 250 milyon Dolar konuşuluyor toplam. Bunu kabul etme lüksü dahil yok. Mevcut kontrat şartının aynen devam etmesini istiyoruz. 4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödemenin mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde ilk ödeme 140 milyon dolar olmalı. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon Dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal... Biz durumdan rahatsızız. Bundan sonraki yayın ihalesinde kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak. Kulüpler sistemin içinde olmalı.

Milyonlarca Euro'nun konuşulduğu yerde hile ile hurda ile işimiz olmaz. Bu süreç içinde olan herkese hakarettir. Geçen sezon araba fiyatına transferler yapıldı. Kimse ağzını açmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca böyle oluyor.

"BİLET, KOMBİNE, YAYINCI GELİRLERİ, KASAMIZA GİRMEDEN BANKALARA GİDİYOR"

Bilet, kombine, tüm yayıncı gelirleri, 1 kuruş kasamıza girmeden bankalara gidiyor. 300 milyon TL'ye yakın bir rakam. Kulübü buraya kadar yüzdürdük. Daha fazla götürecek imkanımız kalmadı. Geminin yüzmesi, limana gelmesi için borcu yükseltmeden bankalarla anlaşma yapamadan gemiyi buraya kadar getirdik. Artık bizim de gücümüz kalmadı. Bankalarla yapılandırma yapmamız gerekiyor. Olmayacak duaya amin demeyiz.

"KASIM AYI GİBİ BANKALARLA İMZA ATARIZ"

Kasım ayı gibi bankalarla imza atarız. 2+7 yıl olacak. Geçen sene bankalar ile yapılan anlaşmaya bir sene önce imza atmadığıma pişman değilim. O zaman riski aldık. Olmayacak duaya amin diyemezdik. Devletin hiçbir mecburiyeti yok. Onlar da görüyor denizin bittiğini. İş kötü gidiyorsa işin başındaki patron federasyonlardır. İki sene önce U21 Ligi kalktı yerine bir şey konmadı. Bir sene geçti. 3. Lig kulüpleri buna karşı çıktı. Federasyon kendi oynayacağımız takımları ortaya getirdi. Son dakikaya her şey bırakılmıyor. Rezerv lig askıda kaldı.

"YABANCININ İNDİRİLMESİ BİZİM İŞİMİZE GELİRDİ"

Yabancının indirilmesi bizim işimize gelirdi. Son dakikada gündeme geldiği için kulüpler sıkıntı yaşayacaktı. Bir sezon önceden bilseler ona göre kurgu yaparlar.

"5 BRANŞTA ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZ"

Bu sene 5'te 5 yapacak kadroya sahibiz. 5 branşta şampiyonluk hedefliyoruz.

Yaş ortalamamız 26.7 oldu. Averaj yaşı 25'lere indirmeliyiz. Eskisi gibi transferler yapamayacağız bütçe ineceği için.

Bütün futbol takımlarının aynı tesiste olması benim hayalim.

Bu sen yapılan transferler ile 2-3 senenin omurgası oluştu. İsmail, Ademi, Berke ilerde satabileceğimiz oyuncularımız var.

"ALTYAPIDA 13-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN AKILLARINI ÇELİYORLAR"

2 sene 5 ayda görülecek kadar çok şey değişmedi. İnsan sermayemiz bir iki level üste çıktı. Sportif açıdan istediğimiz noktada değiliz. İlk senede hiç beklemediğimiz kabus gibi sezon geçirdik, günlük sezon geçirmek zorunda kaldık. Alt yapıda menajer firması olacak. 13-14 yaşında çocukların akıllarını çeliyorlar. Gelirlerde iyi artış sağladık. Hayal ettiğimiz noktaya gidecek çok yolumuz var.

"ZENGİNLER GİDECEK, TARAFTAR MAÇA GİDEMEYECEK"

Stat loca yapma imkanı fiziken el vermiyor. Taraftar kararı olumlu ama yetersiz buluyoruz. Stadımızı pandemi koşullarına en güvenli şekilde uyup seyirciyi stada alacak ortamı yakalayabiliriz. Locanın yarısı dendi, bu da sıkıntı. Zenginler gidecek, taraftar maça gidemeyecek. Bizim umudumuz yüzde 10 veya 30'la denemek. Yüzde 30 makul bir rakam.

"EROL HOCA DOĞRU VERDİĞİMİZ BİR KARAR"

Erol Hoca'nın bilgisi, eğitimi, futbolculara yaklaşımı, kadroda adaletli yapısı, futbolcularla diyaloğları ve yaklaşımı.

"SARR'I ALAMADIK, ZAHAVİ İLE İLGİLENMEDİK"

Almak istediğimiz ama alamadığımız oyuncular oldu. Sarr'ı alamadık. Bir iki tane stoper isim vermek istemiyorum ama vardı alamadık. Eren Zahavi ilgilenmedik bile kendisi ile. Bazı yorumcular öyle köpürttüler ki ben bile gidip seyrettim futbolcuyu. Blanc Hoca'nın lafı bile geçmedi. Ondan sonra ben teklifi kabul etmediği geliyor. Kalinic ile konuşmadık bile. Bizim ülkemizde verdiğimiz maaşlar çılgınlık. Ayrılanların maaşlarına bakıyorum üçte bir fiyatına oynuyorlar.

Obradovic'e markamızı yukarı çıkarttığı için teşekkür ederiz. Kimsenin kafasına silah dayayarak tutamazsınız. Fenerbahçe'nin efsanesi olacaktır. Ailesini tercih etti.

Semih beyle uzun süredir fikir ayrılığımız vardı. Ayrılması iyi oldu.

"FENERBAHÇELİ MEDYA, DÜNYANIN EN BÜYÜK YALANIDIR"

Aziz Yıldırım dönemi dahil hiçbir başkan ve yönetim bu kadar hedef alınmamıştır. Bu ortamda ayakta durmak kolay değildir. Türk sporunda Fenerbahçeli medya dünyanın en büyük yalanıdır.

Aziz Yıldırım ile 0 kez görüştüm. Aynı mekanlarda bulunduk ama görüşmemiz olmadı.

Bana başka bir takımı yöneticisi, bak ayrılacaksın yönetimden Fenerbahçe kötü gitsin diyeceksin dedi. Şu iki senede yaşadıklarım gösterdi bizde de olabiliyormuş eski yöneticiler için söylüyorum.

"YENİ HOCALARIN, YENİ HAKEMLERİN ÖNÜ AÇILMALI"

Saha içinde kimse hocamıza karışmıyor. Türkiye’de önü çok açık hocalarımız var. Türkiye’de 10-12 hocayı hep konuşuyoruz, yeni hocaların önü açılmalı, hep aynı hakemleri konuşuyoruz, yeni hakemleri konuşmalıyız.

"3 SENE İÇİNDEKİ EN GÜÇLÜ KADROMUZ BU"

3 sene içinde kağıt üzerinde gördüğüm en güçlü kadro bu. Geniş kadro kurduk. Almak istediğim gençler var. 1. Lig'de oynayan, Süper Lig'de oynayan. Paramız yetmedi anlaşamadık. Yabancı bizi bizden daha iyi tanıyor, yabancı bizdekileri alıp götürüyor orada yıldız yapıyor. Emre saygıyı hak ediyor.

Biz ne kadar az Samandıra'ya gidiyorsak işler iyi gidiyor demektir. Zamanı gelecek hoca ile, zamanı gelince Emre ile, zamanı gelince birbirimizle kapışacağız. Önemli olan futbolcunun önünde bunu yansıtmamak.

"MEHMET TOPAL, HASAN ALİ VE OZAN'A SOSYAL MEDYADA ÇOK HAKSIZLIK EDİLDİ"

Mehmet Topal’a, Hasan Ali’ye, şimdi de Ozan’a çok haksızlık ediliyor. Sosyal medyadan çok etkilenmemeli. Bu teknik kadro kendi dönemin için en şanslı teknik kadro diyebilirim.

"ÖMER FARUK BEYAZ ÖZEL BİR YETENEK AMA..."

Ömer Faruk Beyaz özel bir yetenek. Ömer'in potansiyeli var. Ailesi ve kulübü iyi bir kariyer planlaması yapmalı. Aklını çelenler var. Kendini geliştirdiği takdirde çok büyük bir değer olur. Ömer Faruk sabırlı olursa, akıllı olursa 3-5 yıl hizmet ederse kulübe önü çok açık olacak.