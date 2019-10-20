Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Denizlispor maçının ardından zevksiz bir karşılaşma olduğunu fakat kazanmanın önemli olduğunu vurgulayarak basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı:

"VİTES ARTTIRMAMIZ LAZIM"

Zevksiz bir maçtı. Açıkçası genele bakınca ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık ve kazandığımız için mutluyuz. Birkaç vites daha arttırmamız lazım. Bugün maçta Allah'a şükür kazandık. Önemliydi kazanmamız. 3 puan önemliydi. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum."