Ali Koç, Robert Skov'un menajeriyle görüştü

Fenerbahçe'de yurt içi, Güney Amerika ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili son girişimi Danimarka'ya oldu.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin eski sol kanat oyuncusu ve şu anda menajerlik yapan Danimarkalı Brian Steen Nielsen ile önceki gün bir araya geldi.

LİSTENİN BAŞINDA SKOV VAR

Koç'un, Nielsen ile görüşmesinin ana gündem maddesi ise Kopenhag'ta oynayan Robert Skov oldu... Başkan, bu sezon Danimarka Ligi'ne 24 gol ve 6 asistle damga vuran hücum oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Nielsen, Ajax'ın teklifinin bulunduğu Skov'un transferinin şu an için zor olduğunu ancak şartların zorlanabileceğini söyledi.

İNGİLİZ KULÜPLERİ PEŞİNDE

Güçlü fiziği ve mücadeleci oyun tarzının yanı sıra tekniği ile de göz dolduran Skov'un frikikten attığı goller de dikkat çekici. İki kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Skov'un ismi uzun zamandır Premier Lig kulüpleri ve Porto ile de anılırken, bonservisinin de 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

SKOV KİMDİR?

Bu sezon 45 maçta 30 gol atan ve 9 asist yapan Skov, Ocak 2018'de Kopenhag'a Silkeborg'dan 1 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Daha önce Danimarka U18, U19 ve U21 takımlarının formasını da giyen 23 yaşındaki oyuncu hem sağ hem de sol kanatta forma giyiyor. Her iki ayağını da kullanan oyuncunun Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var.

(Sabah)