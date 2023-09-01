Ali Koç'tan Altay Bayındır'a veda: Büyük bir fedakarlık yaptı

Altay Bayındır'ı herkesin kulübünde isteyeceği bir oyuncu olduğunu belirten Ali Koç, "Altay Bayındır, her zaman kendine yatırım yapan bir sporcu. Herkesin kulübünde isteyeceği bir profil. 21 yaşında Fenerbahçe kalesini ona emanet ettik. O zaman da herkes şaşırmıştı. 10 numara, 5 yıldız bir insan. Herkesin kulübünde isteyeceği bir sporcu." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE VE FENERBAHÇE'Yİ TEMSİL EDECEK"



Altay'ın Fenerbahçe için büyük bir fedakarlık yaptığını dile getiren Koç, "Altay Bayındır, gelen teklifleri kaybetme riskini alarak Fenerbahçe ile sözleşme uzattı. Allah'a çok şükür Manchester United oldu. Hiçbir mecburiyeti yokken sözleşmesini uzattı. Tekliflerin bozulma riskini aldı. Çok şükür arzu ettiği yere gitti.

Çok şükür Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan bugün ev yarın başka bir yere transferinde gelir elde edecek. Çok az oyuncu bunu yapar. Başkanlığım bittikten sonra testiyi taşıyan ile kıranları anlatırım. Altay'ın da yaptıklarını anlatacağım. Bu küçük bir veda. Manchester United'a onu izlemeye gideceğiz. İnşallah orada kalıcı olur. Dünyanın en büyük takımlarından birine Fenerbahçe'den transferimiz oldu. La Liga, Bundesliga, Portekiz Ligi'ne transferlerimiz oldu. Doğru yoldayız. Bir kaleci için hala çok genç. Allah sakatlıktan korusun. Türkiye ve Fenerbahçe'yi temsil edecek." ifadelerini kullandı.