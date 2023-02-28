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Spor

Ali Koç'tan Arda Güler operasyonu! O maddeyi kaldıracak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'e yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Ali Koç'un, Arda Güler'in yeni kontratında '1500 dakika oynamazsa 5 milyon avroya serbest kalır' maddesini de kaldırmak istediği öğrenildi.

28 Şubat 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
Ali Koç'tan Arda Güler operasyonu! O maddeyi kaldıracak
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Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı.

Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak. Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var.

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'1500 DAKİKA' HAMLESİ

Arda'nın ailesiyle arası çok iyi olan Başkan Koç, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon avroya serbest kalır' maddesini kaldırmak istiyor.

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BU SEZON NE YAPTI?

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 18 resmi maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

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