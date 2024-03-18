Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Dün gece yaşananlar Türkiye için utanç vesilesidir."

"Bu iki kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye emek verenler var. 1995-1996'da Fenerbahçe, Trabzonspor'u orada 2-1 yendi ve tansiyon yükseldi. Ancak hiçbir zaman bu kadar nefret ve kin tohumları ekilmemiştir. Kardeşi kardeşe kırdıran 3 Temmuz'un sebebi olan terör örgütü, bu iki kulüp arasındaki gerilimi başka bir evreye taşımıştır. Kurşunlanma da bu örgütün eseridir. Camiaların akıllı insanları sabırlı ve akil düşünmelidir. Bu sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bu sorunlar ülkeye zarar veriyor."

"Trabzonspor ve Trabzon ülke futbolunun en önemli dinamiklerinden biri. Maçtan sonra Ertuğrul Bey'in dair hakeme serzenişleri oldu. Onlar dün bizi çok iyi ağırladı. Yönetimsel sorun yok. Belki de çoğu noktada aynı noktadayız. Sahada iki takım oyuncuları iyi niyetliyken bunların yaşanması akıl tutulması."

"Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ancak üzülerek öğrendim, çalışmalar varmış. Yaşananları Fenerbahçeli futbolculara bağlayacaklarmış. İnşallah bu yanlışa girmezler. Bu yaşananlardan onlar da üzgün. Trabzonspor'a da olağanüstü baskı var, onlar bu işi nasıl ele alacak? Göreceğiz."

"Yaşananlar olmasaydı, 2-0'dan 2-2'ye o maçı getirmek kolay olmazı. Ancak bunları konuşmayalım. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Futbolcular, kendilerini linçten korudular. Aileleri endişe yaşadı. Bir avuç güvenlik görevlimiz mağdur. Trabzon'da turuncu yelek giyen güvenlik güçlerine de teşekkür ederim. Büyük çaba sarfettiler. En büyük mağdur Fenerbahçe taraftarıdır. Endişelenen, güvenliğimizden bilgisi olmayıp endişe eden taraftarlarımızıdır."

"Hakemin dün hiçbir yaptırım uygulamaması, uyguladıklarında da çok geç kalması tribünleri cesaretlendirmeye başladı. Futbol nabzını biraz bilen insan işin nereye gideceğini bilir. Maçın devam etmesi olacak iş değil! Halil Umut Meler, UEFA'da böyle bir maçı devam ettirse, lisansı iptal olur. Denizli'deki maç da iptal edilmeliydi. Su savaşları dediğimiz maçta 19 polis yaralandı, o maç da iptal edilmeliydi. Dün akşam da iptal edilmeliydi. Belki yaşadığı travmadan dolayı psikolojisi yeterli değildi diyenler var ama şunu söyleyeyim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda hiçbir hakem o maçı iptal edilemezdi. TFF'nin bu maç devam edemez demesi gerekirdi."

"Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim."

"Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız devreye girdi. Ama iş onlara kalmadan, yerel yetkililere üzerine düşeni yapmalıydı."

"Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti!"

"Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz."

"Biz alt lige düşme kararı alırsak başkanlığı bırakmayacağım, bir alt ligde kulübü tekrardan Süper Lig'e çıkartıp öyle bırakırım!"