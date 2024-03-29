Ali Koç'tan çok sert açıklamalar! ''Hayatı yalan''

Fenerbahçe Kulübü, mart ayı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

'FENERBAHÇE MAĞDURU OYNAMIYOR'

"Fenerbahçe mağduru oynamıyor. Nasıl olur da bir kulübün başına bunlar gelir, bizi yöneten insanlar buna nasıl müsaade eder, bunları gündeme getireceğim. Sonra da nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birkaç şey söyleyeceğim."

"ÇAĞRI YAPTIK"

"Genel kurul çağrısı yaptığımız gün 4-5 saat yönetim kurulu olarak toparlandık, Trabzonspor maçından sonra bazı gelişmeleri tahmin ederek, bütünsel bir bakış açısıyla işin boyutu genel kurul seviyesine getirilmeli, nasıl devam edeceğimizi, akıl akıldan üstündür, herkesin çorbada tuzu olacağı bir yöntemle ilerlemenin en doğrusu olduğunu ifade ettik. Çağrı yaptık. Çok yüksek bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah 2 Nisan'daki toplantımızla, 1 hafta sonraki toplantıya ihtiyaç duymadan sayıyı toplayıp en aklı selim kararları birlikte alırız. Hedefimiz budur."

'BIÇAK ARTIK KEMİĞE DAYANDI'

"Bu toplantının ikincisi olmasın, 2 Nisan'da Fenerbahçe olarak yek vücut, omuz omuza 'Artık yeter' dediğimizi Türkiye'ye duyuralım. Artık bıçak kemiğe değdi, kesiyor, bacağı kopartmak üzere."

'EN KÖTÜSÜ BUDUR'

"Bir yanlış algılama var. Sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü, iki tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey dememek, hayata devam etmek. Bana sorarsanız en kötüsü budur. Bir seçenek daha var, futbol faaliyetlerini bir müddet durdurmak var. İkisi arasında muhtelif hareketler, hareket planları var. İnsanlarla konuştukça daha yeni fikirler geliyor. Bunu bir ve sıfır oyunu olarak görmemek gerek. Fenerbahçe, kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu duruma artık tahammül edemeyeceği camia olarak belli konularda karar almak için salı günü toplanıyor."

'NE KARAR VERİRSEK VERELİM YANIMIZDA OLACAKLAR'

"Bireysel görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe'de yönetici olarak hizmet etmiş 250 insan var. Aşağı yukarı 100'üyle istişaremiz oldu. Dün Ankara'da 350 kişilik bir toplantı yaptık. Görüşler çıktı. Bugün görüşler alacağız. Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim, yazılı olarak yanımızda olacaklar. Bazı sponsorlarımız daha fazla vermek istediklerini söylediler. Allah onlardan razı olsun."

'SAMANDIRA'DA TAKIM İLE BULUŞACAĞIZ"

"SPK ile, Ziraat Bankası ile toplandık. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz. Camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklentisi içinde olmayın. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz, içiniz rahat olsun."

'TÜRK FUTBOLUNUN KEPAZELİĞİNİN EN GÜZEL ÖZETİ'

"60. dakikada hocamıza mesaj yolladım. Nereye gideceği belliydi. 2-0 iken, Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan aldığı sezonda, şampiyonluğa giderken, Konferans'ta giderken, skor 2-0'ken başkan hocasına 'Sahadan çekilebilirsin, yetki sizde' demek ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun kepazeliğinin en güzel ispatlarından bir tanesidir. Şampiyonluğa gidiyorum, takımım 2-0 önde, futbolcularımın can güvenliği için bu mesajı verme ihtiyacı duyuyorum.

'ZİHNİYETE BAKIN!'

"Duyum almaya başlıyoruz, futbolcularımıza ceza verilecek diye. Aynen beklediğimiz gibi. Neymiş, Fenerbahçeli futbolcular fazla güç kullanmışlar. TFF'nin şu anda bulunduğu nokta, kaçsalarmış, sevkler olmazmış. Zihniyete bakar mısınız? Hakemin doğru dürüst maç yönetse maç bu noktaya gelmeyecek. Sizi kim sevk edecek, sizden kim hesap soracak? Bu maçın 1 numaralı sorumlusu sahadaki hakem yönetimidir. Türkiye'de bir hakem var mı, böyle siyasi, bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek hakem var mı? TFF arayıp söyleseydi, maçı bitir diye. Hamleleri yapmadı ya da geç yaptı. TFF ve hakem sorumludur. Yurt dışında böyle maç yönetse FIFA kokartı alınır. Niye yabancı hakem istediğimizi anlıyor musunuz? Yabancı hakem bu maçı bitirir miydi, mümkünatı yok."

'KENDİ MENFAATLERİ İÇİN İNŞALLAH CEZA VERMEZLER'

"Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah ceza vermezler. Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer. Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü üstlerinde baskı var. Zaten her şeyi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Şimdi pabuç pahalı. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Linç mi edilmeleri gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür'ün vücuduna girseydi de öyle mi ciddiyeti anlayacaktık. Otobüsümüz viyadükten uçsa mı ciddiye alacağız. Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla oldu."

'SEVKLER NEDEN OLMADI?'

"Sevkler olmadı. Neden olmadı diyoruz? 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz."

'SAHURA KADAR BERABERİZ, KONUŞACAĞIZ'

"Canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Bunu bir karar olarak görmeyin. Bir veya sıfır değil. Ligden çekilirsin çekilmezsin, arada alınacak başka kararlar da var. Beraber yapmalıyız. Genel kanaat, kademe kademe gidelim. Ne olacak bir alt lige düşersek? Aynı federasyon, aynı hakemler, aynı kurullar, aynı pespayelik... Ne gerek var diyenler var. Faaliyetleri durduralım, yurt dışında o ligde, bu ligde takımlarla birleşelim diyenler var. Uçuk kaçık düşünceler var. Faili meçhul durum ortadan kalkana kadar Trabzon'a gitmeyelim diyenler var. Tüm fikirlerin ekonomik ve hukuki boyutlarını anlatacağız. Zamanınızı geniş tutun. Sahura kadar beraberiz. Bir 45 dakika iftar arası olacak. Süre kısıtlaması kesinlikle istemiyoruz. Tarihi bir dönemeçten geçiyoruz."

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE OLMAZ'

"Yaptığımız faule, aldığımız sarı karta bakıyoruz. Rakibe bakıyoruz. Mukayese götürmüyor. Birikiyor, birikiyor, ekilen tohumlar meyve veriyor. Riyad'da kriz çıkıyor, o da bize. İki kulüp var, TFF var, bakan var. İş dönüyor dolaşıyor Fenerbahçe'ye bağlanıyor. Son 13 senede 1 şampiyonluk. Evet, yeri geldi yanlış yatırımlar, yanlış kadro, yanlış hoca ama yeri geldi bangır bangır şampiyonluğa giderken aşağı çekildik. 13 senede 1 şampiyonluğu yanlış transferlerden, hocalardan, kararlardan mı oldu sanıyorsunuz, gerçekten buna inanıyor musunuz! Son 7 senede 3 kere son maçta şampiyonluk kaybetmeye hiç girmiyorum. Operasyon var orada da. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz."

'DAHA AŞAĞILIK BİR SEZON YOK'

"Bu sezon bana göre Türk futbol tarihi bundan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Olan olaylara bir bakın, başka ülkelerde 50 senede olmuyordur. Biz 4-5 ayda yaşadık."

'1959 ÖNCESİ İÇİN BASTIRIYORUZ'

"1959 öncesi için bastırıyoruz. Komisyon yok, bir şey yok."

'BUNU TARTIŞMAK İŞİN VAHAMETİ'

"Fenerbahçe olarak tarihimizin en iyi sezonunda lige devam edelim mi, etmeyelim mi? Bunu konuşuyoruz. Bunu tartışıyor olmak işin vahameti."

"Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu."

'İTİDAL, BARIŞ DİYE CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ'

"Beni mahkemeye veriyorlar, 2.5 saat konuştum, verin ama söylediklerime de bir cevap verin. Sonra çıkıyorsunuz itidal, barış vs. car car car konuşuyorsunuz."

'HER ŞEYİNİZ YALAN, HAYATI YALAN!'

"Yalan! Her şeyiniz yalan! Hele bir tanesi var, hayatı yalan!"

'YALAN MAKİNESİNE BAĞLAYIN, MAKİNEYİ BOZAR'

Ali Koç: "Deprem için yardım yaparken bile, biz konteyner üstüne 115 milyon lira topladık, sağolsun, Allah razı olsun. 1000 konteynerlik katkı sağladık. Konut için yarışalım, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışırsa daha büyük gelir toplarız dendi. Konut 2.2 milyon, 250 konut, 500 milyonun üstünde. Biz yapamayız, o kadar para yok dedik. Biz yapacağımız dedik şeyi yaparız. 'Ne olacak 50-100 tane yaparsın' diyor, o hayatı olan şahıs. Bunu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar."